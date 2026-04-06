Відомий український боксер проведе бій проти сина легенди рингу
Поєдинок за участю Сергія Богачука очолить шоу від Zuffa Boxing.
Український боксер середньої ваги Сергій Богачук, який на початку лютого здобув перемогу над росіянином Раджабом Бутаєвим, незабаром повернеться на ринг.
30-річний уродженець Вінниці проведе 10-раундовий бій проти американця Шейна Мозлі-молодшого.
Поєдинок за участю українця очолить шоу Zuffa Boxing 06, яке відбудеться 10 травня на арені "Meta Apex" у Лас-Вегасі (США).
Мозлі-молодший — син легендарного боксера Шейна Мозлі, який виступав у профі понад 20 років і зумів стати чемпіоном світу в трьох вагових категоріях.
Востаннє Сергій виходив на ринг в межах шоу Zuffa Boxing 02 в ніч проти 2 лютого, коли переміг росіянина Раджаба Бутаєва роздільним рішенням суддів.
У послужному списку Богачука 27 перемог (24 — нокаутом) та три поразки на професійному рингу.
На рахунку 35-річного Шейна Мозлі-молодшого 22 перемоги (12 — нокаутом) та 5 поразок у професійному боксі.
Раніше повідомлялося, що Вайлдер переміг Чісору в яскравому бою з трьома нокдаунами.