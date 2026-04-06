Відомий український боксер проведе бій проти сина легенди рингу

Сергій Богачук / © Associated Press

Український боксер середньої ваги Сергій Богачук, який на початку лютого здобув перемогу над росіянином Раджабом Бутаєвим, незабаром повернеться на ринг.

30-річний уродженець Вінниці проведе 10-раундовий бій проти американця Шейна Мозлі-молодшого.

Поєдинок за участю українця очолить шоу Zuffa Boxing 06, яке відбудеться 10 травня на арені "Meta Apex" у Лас-Вегасі (США).

Мозлі-молодший — син легендарного боксера Шейна Мозлі, який виступав у профі понад 20 років і зумів стати чемпіоном світу в трьох вагових категоріях.

Програма вечора боксу Zuffa Boxing 06 / instagram.com/zuffaboxing

Востаннє Сергій виходив на ринг в межах шоу Zuffa Boxing 02 в ніч проти 2 лютого, коли переміг росіянина Раджаба Бутаєва роздільним рішенням суддів.

У послужному списку Богачука 27 перемог (24 — нокаутом) та три поразки на професійному рингу.

На рахунку 35-річного Шейна Мозлі-молодшого 22 перемоги (12 — нокаутом) та 5 поразок у професійному боксі.

