Відомий український боксер проведе бій за статус претендента на титул чемпіона світу

Карен Чухаджян / © instagram.com/karen_chukhadzhyan

Реклама

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян навесні повернеться на ринг.

Як повідомляє The Ring, 29-річний українець 15 травня проведе бій з ірландцем Педді Донованом.

Вечір боксу відбудеться на стадіоні SAP Arena в німецькому Мангеймі. Поєдинок за участю українського боксера стане головною подією шоу.

Реклама

Переможець цього протистояння стане обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF у напівсередній вазі, яким зараз володіє північноірландський боксер Льюїс Крокер.

Востаннє Карен виходив у ринг в жовтні минулого року, коли переміг технічним нокаутом аргентинця Хоеля Маркоса Мафауада і захистив два титули — IBF International та WBO International.

Загалом на професійному рингу Чухаджян провів 29 боїв, у яких здобув 26 перемог (14 — нокаутом) та зазнав трьох поразок.

У послужному списку Донована 14 перемог (11 — нокаутом) та дві поразки.

Реклама

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Чухаджян мав шанс завоювати титул IBF у напівсередній вазі, але одноголосним рішенням суддів програв американцю Джарону Еннісу.