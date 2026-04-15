Відомий український боксер проведе бій за статус претендента на титул чемпіона світу
Карен Чухаджян 15 травня зійдеться в ринзі з ірландцем Педді Донованом.
Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян навесні повернеться на ринг.
Як повідомляє The Ring, 29-річний українець 15 травня проведе бій з ірландцем Педді Донованом.
Вечір боксу відбудеться на стадіоні SAP Arena в німецькому Мангеймі. Поєдинок за участю українського боксера стане головною подією шоу.
Переможець цього протистояння стане обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF у напівсередній вазі, яким зараз володіє північноірландський боксер Льюїс Крокер.
Востаннє Карен виходив у ринг в жовтні минулого року, коли переміг технічним нокаутом аргентинця Хоеля Маркоса Мафауада і захистив два титули — IBF International та WBO International.
Загалом на професійному рингу Чухаджян провів 29 боїв, у яких здобув 26 перемог (14 — нокаутом) та зазнав трьох поразок.
У послужному списку Донована 14 перемог (11 — нокаутом) та дві поразки.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року Чухаджян мав шанс завоювати титул IBF у напівсередній вазі, але одноголосним рішенням суддів програв американцю Джарону Еннісу.