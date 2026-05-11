Відомий український боксер сенсаційно програв нокаутом сину легенді рингу

Сергій Богачук — Шейн Мозлі-молодший / instagram.com/zuffaboxing

Український боксер середньої ваги Сергій Богачук, який на початку лютого здобув перемогу над росіянином Раджабом Бутаєвим, зазнав сенсаційної поразки від американця Шейна Мозлі-молодшого.

Цей поєдинок очолив шоу Zuffa Boxing 06, яке відбулося в ніч проти 11 травня на арені "Meta Apex" у Лас-Вегасі (США).

Незважаючи на статус фаворита, 31-річний уродженець Вінниці програв технічним нокаутом у шостому раунді.

У 6-му раунді Богачук опинився у нокдауні після пропущеного удару, але зумів піднятися з канвасу. Американець продовжив атакувати українця, внаслідок чого рефері був змушений зупинити одностороннє побиття.

Мозлі-молодший — син легендарного боксера Шейна Мозлі, який виступав на професійному рингу понад 20 років і зумів стати чемпіоном світу в трьох вагових категоріях.

Для Богачука ця поразка стала четвертою на професійному рингу. Також у його активі 27 перемог (24 — нокаутом).

На рахунку 35-річного Шейна Мозлі-молодшого тепер 23 перемоги (13 — нокаутом) та 5 поразок у професійному боксі.

