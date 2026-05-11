Відомий український боксер сенсаційно програв нокаутом сину легенді рингу
Сергій Богачук зазнав четвертої поразки на професійному рингу.
Український боксер середньої ваги Сергій Богачук, який на початку лютого здобув перемогу над росіянином Раджабом Бутаєвим, зазнав сенсаційної поразки від американця Шейна Мозлі-молодшого.
Цей поєдинок очолив шоу Zuffa Boxing 06, яке відбулося в ніч проти 11 травня на арені "Meta Apex" у Лас-Вегасі (США).
Незважаючи на статус фаворита, 31-річний уродженець Вінниці програв технічним нокаутом у шостому раунді.
У 6-му раунді Богачук опинився у нокдауні після пропущеного удару, але зумів піднятися з канвасу. Американець продовжив атакувати українця, внаслідок чого рефері був змушений зупинити одностороннє побиття.
Мозлі-молодший — син легендарного боксера Шейна Мозлі, який виступав на професійному рингу понад 20 років і зумів стати чемпіоном світу в трьох вагових категоріях.
Для Богачука ця поразка стала четвертою на професійному рингу. Також у його активі 27 перемог (24 — нокаутом).
На рахунку 35-річного Шейна Мозлі-молодшого тепер 23 перемоги (13 — нокаутом) та 5 поразок у професійному боксі.
