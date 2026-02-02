ТСН у соціальних мережах

Відомий український боксер здобув перемогу над росіянином

Сергій Богачук виявився сильнішим за Раджаба Бутаєва.

Сергій Богачук – Раджаб Бутаєв

Сергій Богачук – Раджаб Бутаєв / x.com/Zuffa_Boxing

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук переміг росіянина Раджаба Бутаєва в межах вечора боксу, який відбувся у Лас-Вегасі (США).

Поєдинок тривав усі 10 раундів. Українець здолав суперника з держави-агресорки роздільним рішенням суддів: 96-94, 96-94, 94-96.

Тепер у послужному списку 30-річного Богачука 27 перемог (24 – нокаутом) та три поразки на професійному рингу. У попередньому бою уродженець Вінниці у вересні 2025 року в реванші одноголосним рішенням суддів зазнав поразки від американця Брендона Адамса.

На рахунку 32-річного Бутаєва 16 перемог (12 – нокаутом) та дві поразки.

"Я хочу сказати "дякую" своїй підтримці, моїм побратимам з України. Я відчуваю вашу підтримку, дякую. Слава Україні! Знаєте, в чому різниця? Для нього це був поєдинок, для мене – війна. Кожен раунд був війною. Я хотів перемогти, я зобов'язаний був перемогти заради свого народу. Я не міг програти", – прокоментував Богачук свою перемогу над росіянином.

Зазначимо, що в межах боксерського вечора в Лас-Вегасі також виступив українець Олександр Гвоздик, якого відправили у тяжкий нокаут.

Раніше повідомлялося, що відомий український надважковаговик за 29 секунд нокаутував суперника і виграв чемпіонський титул.

