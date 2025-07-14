Відомий український боксер зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © x.com/Queensberry

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Український боксер суперсередньої ваги Сергій Дерев'янченко поділився очікуваннями від бою-реваншу між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

"Усик буде фаворитом у цьому протистоянні, але Дюбуа та його команда налаштовані взяти реванш та залишити усі пояси в Лондоні. Зі свого боку Усик також не хоче віддавати титули.

Думаю, що цей бій буде ще кращим за перший. Чекаю на дуже гарну та потужну сутичку з напруженням до останньої хвилини.

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Чи триватиме бій повну дистанцію? Тяжко сказати. Це хевівейт, у якому кожен удар може вирішити долю поєдинку.

Мені здається, Усик, як і в першому бою, обере тактику руху на ногах, що в нього гарно виходить, та застосування серійних комбінацій. Він швидший за Дюбуа, і якщо британець не буде його діставати, то почне швидше втомлюватися й не зможе донести свої акцентовані удари.

Усику не варто зупинятися та стояти перед Дюбуа, бо той почне бити, й це буде позначатися на Усику. Все ж він є великим і міцним надважковаговиком", – сказав Дерев'янченко.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

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Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

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Також ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш.