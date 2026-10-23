Відомий український футболіст зазнав моторошної травми в матчі УПЛ проти "Динамо"

Іван Петряк

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Український футболіст “Кудрівки” Іван Петряк дістав моторошну травму в матчі десятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27 проти київського “Динамо”.

Наприкінці першого тайму Петряк зіткнувся головою з захисником киян Владиславом Дубінчаком і знепритомнів.

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Дубінчак зміг продовжити гру, а Петряка екстрено госпіталізували. Про його стан наразі не повідомляється.

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Медики надали гравцеві “Кудрівки” допомогу та зафіксували йому шию. Петряка на ношах винесли з поля та доправили до карети швидкої допомоги. Згодом автомобіль вирушив до лікарні для подальшого обстеження.

Травма Івана Петряка / Скриншот відео

32-річний Петряк відомий в Україні своїми виступами за луганську “Зорю”, донецький “Шахтар" і “Полісся”.

У Європі уродженець Черкаської області встиг пограти за угорські “Ференцварош” і “Фехервар”, а цього літа перейшов до “Кудрівки”.

Зазначимо, що у складі національної збірної України Петряк провів п'ять матчів.

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Раніше повідомлялося, що “Шахтар” у більшості програв “Інтеру” в Лізі чемпіонів.

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