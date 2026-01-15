Відомий український футболіст змінив клуб у Європі

Едуард Соболь / ФК "Яблонець"

Український захисник Едуард Соболь став гравцем чеського "Яблонця".

Про це повідомив офіційний сайт чеського клубу. Деталі угоди з 30-річним українцем не розголошуються.

Соболь приєднався до "Яблонця" у статусі вільного агента, у січні 2026 року він достроково розірвав контракт із французьким "Страсбуром".

Раніше Едуард уже виступав за "Яблонець" у сезоні-2018/19 на правах оренди з донецького "Шахтаря".

Соболь грав за "Страсбур" від січня 2023 року з перервою на оренду в бельгійському "Генку", провів за французький клуб 32 матчі та віддав 2 асисти.

Цього сезону українець лише одного разу вийшов на поле у ​​складі головної команди ельзасців, провівши на полі три хвилини.

Зазначимо, що до 2023 року Соболь виступав за збірну України і встиг провести 29 матчів за національну команду.

Наразі "Яблонець" посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Чехії, відстаючи на 10 очок від лідера – празької "Славії".

