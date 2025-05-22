ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

Відомий український надважковаговик дізнався дату свого наступного бою та ім'я суперника

Віктор Вихрист повернеться на ринг у червні 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Віктор Вихрист

Віктор Вихрист / © facebook.com/ECBOXING Foto Torsten Helmke

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист дізнався дату свого наступного бою та ім'я суперника.

Як повідомляється на сайті BoxRec, 32-річний українець 7 червня проведе поєдинок проти 41-річного американця Крістофера Лавджоя.

Бій між Вихристом і Лавджоєм відбудеться у німецькому Кілі.

У своєму попередньому поєдинку Вихрист у квітні цього року одностайним рішенням суддів переміг американця Райделла Букера.

На профірингу Віктор здобув 14 перемог (8 – нокаутом) і зазнав єдиної поразки у лютому 2023 року технічним нокаутом від кубинця Леньє Перо.

Лавджой провів у професіоналах 22 поєдинки, у яких здобув 20 перемог (в усіх – нокаутом), зазнавши однієї поразки та розписавши одну нічию.

Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі українець Денис Берінчик переніс операцію на плечі.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
114
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie