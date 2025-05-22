Відомий український надважковаговик дізнався дату свого наступного бою та ім'я суперника

Віктор Вихрист / © facebook.com/ECBOXING Foto Torsten Helmke

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Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист дізнався дату свого наступного бою та ім'я суперника.

Як повідомляється на сайті BoxRec, 32-річний українець 7 червня проведе поєдинок проти 41-річного американця Крістофера Лавджоя.

Бій між Вихристом і Лавджоєм відбудеться у німецькому Кілі.

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У своєму попередньому поєдинку Вихрист у квітні цього року одностайним рішенням суддів переміг американця Райделла Букера.

На профірингу Віктор здобув 14 перемог (8 – нокаутом) і зазнав єдиної поразки у лютому 2023 року технічним нокаутом від кубинця Леньє Перо.

Лавджой провів у професіоналах 22 поєдинки, у яких здобув 20 перемог (в усіх – нокаутом), зазнавши однієї поразки та розписавши одну нічию.

Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі українець Денис Берінчик переніс операцію на плечі.

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