Відомий український надважковаговик переміг екссуперника Кличка і захистив титул

Віктор Вихрист / © facebook.com/ECBOXING Foto Torsten Helmke

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист переміг поляка Маріуша Ваха у поєдинку, який відбувся в ніч проти 26 березня у Будапешті (Угорщина).

Бій тривав повну дистанцію в десять раундів. Українець домінував у ринзі та в підсумку здобув впевнену перемогу одноголосним рішенням суддів — 100:90, 100:88, 100:90.

Таким чином, Вихрист захистив титул WBO European, який здобув у січні цього року, в першому раунді нокаутувавши Тодорче Цвєткова з Північної Македонії.

У послужному списку 33-річного Віктора 18 перемог (11 — нокаутом) та одна поразка на професійному рингу.

Єдиної поразки у своїй професійній кар'єрі Вихрист зазнав у лютому 2023 року технічним нокаутом від кубинця Леньє Перо. Відтоді українець виграв уже сім боїв поспіль.

Що стосується Ваха, то 2012 року він претендував на титулу чемпіона світу, але програв Володимиру Кличку. На рахунку 46-річного поляка 39 перемог (20 — нокаутом) і 13 поразок.

