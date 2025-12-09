Відомий український тренер очолив азербайджанський футбольний клуб

Юрій Вернидуб (справа) / neftchi.az

Реклама

Відомий український фахівець Юрій Вернидуб став головним тренером азербайджанського футбольного клубу "Нефтчі".

Сторони підписали контракт терміном на 1,5 року, повідомляє офіційний сайт "Нефтчі".

До тренерського штабу 59-річного Вернидуба увійшли його асистенти – Валерій Михайленко, Дмитро Кара-Мустафа, Віталій Вернидуб та Ігор Фокін.

Реклама

Останнім місцем роботи Вернидуба був криворізький "Кривбас", який він залишив улітку цього року.

Раніше він також тренував луганську "Зорю", білоруський "Шахтар" Солігорськ та молдовський "Шериф".

Вернидуб по разу ставав бронзовим призером чемпіонату України із "Зорею" та "Кривбасом", а також двічі вигравав чемпіонат Молдови з "Шерифом".

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ Вернидуб, який тоді працював у Молдові головним тренером тираспольського "Шерифа", одразу повернувся до України та вступив до лав ЗСУ, щоб захищати рідну країну від окупантів.

Реклама

У червні 2022 року він очолив "Кривбасс – наказом тодішнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного його було переведено до Кривого Рогу для подальшого проходження військової служби.

Зараз "Нафтчі" посідає восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану. Відставання від лідера – "Карабаха" – становить 14 очок.