Відомий воротар став одноклубником українців у "Жироні"
Марк-Андре тер Штеген виступатиме в оренді за "біло-червоних".
"Жирона" оголосила про підписання воротаря "Барселони" Марк-Андре тер Штегена.
33-річний німецький футболіст виступатиме за "біло-червоних" на умовах оренди до кінця поточного сезону, повідомляє офіційний сайт "Жирони".
Тер Штеген перейшов до "Барселони" 2014 року з "Боруссії” Менхенгладбах. Відтоді він провів за каталонський клуб 423 матчі, вигравши із "синьо-гранатовими" Лігу чемпіонів, 6 чемпіонатів Іспанії, 6 Кубків Іспанії, 4 Суперкубки Іспанії, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.
Цього сезону голкіпер провів лише один матч, пропустивши більшу частину кампанії через травму.
Зазначимо, що у складі "Жирони" виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов.
Наразі підопічні Мічела посідають 11-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги, здобувши три перемоги поспіль.
У наступному турі чемпіонату Іспанії "Жирона" 26 січня прийматиме "Хетафе".
Раніше повідомлялося, що мадридський "Реал" знищив "Монако" і достроково вийшов до плейоф Ліги чемпіонів.