Видовищна битва за плейоф Ліги чемпіонів: "Галатасарай" закамбечив проти "Манчестер Юнайтед" (відео)

"Червоні дияволи" розгубили перевагу в 2 м'ячі та дуже близькі до вильоту з турніру.

"Галатасарай" та "Манчестер Юнайтед" зіграли внічию в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Надрезультативний поєдинок у Стамбулі завершився з рахунком 3:3 .

Уже на 11-й хвилині "манкуніанців" вивів уперед Алехандро Гарначо, який минулого вікенду забив супергол бісиклетою в матчі АПЛ проти "Евертона" українського захисника Віталія Миколенка.

Через сім хвилин "червоні дияволи" подвоїли свою перевагу – Бруну Фернандеш завдав класного удару під поперечину.

На 29-й хвилині турецький клуб скоротив відставання – Хакім Зієш забив прямим ударом зі штрафного у воротарський кут.

На старті другого тайму команда Еріка тен Гага повернула собі гандикап у два м'ячі – на 55-й хвилині відзначився Скотт Мактоміней.

Проте "Галатасарай" зумів оформити камбек і врятуватися від поразки. На 62-й хвилині Зієш вдруге в цьому поєдинку забив гол ударом зі штрафного – грубої помилки припустився воротар гостей Андре Онана.

А на 71-й хвилині Керем Актюркоглу отримав передачу з глибини від Зієша та пробив у ближню "дев'ятку", чим приніс турецькій команді нічию.

Огляд матчу

В іншому матчі п'ятого туру цієї групи мюнхенська "Баварія" прийме данський "Копенгаген" (29 листопада, 22:00 за київським часом).

Поточне турнірне становище у квартеті А: "Баварія" (12 очок, достроково вийшла до плейоф), "Галатасарай" (5 очок), "Копенгаген" (4 бали), "Манчестер Юнайтед" (4 пункти).

У матчах заключного туру 12 грудня "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" прийматиме "Баварію", а "Галатасарай" завітає в гості до "Копенгагена".

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