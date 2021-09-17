Видовищний дебют: американець "загасив" суперника смертоносним ударом ногою в голову (відео)

Брендону Мерфі вистачило хвилини, щоб здобути дострокову перемогу.

Американський боєць Брендон Мерфі яскраво розпочав свою професійну кар'єру в змішаних єдинобортвах. У поєдинку на турнірі CFFC 100 у Тампі (штат Флорида, США) він нокаутував співвітчизника Девіда Романо.

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Для обох бійців це був професійний дебют. Мерфі не став зволікати і розібрався зі своїм опонентом вже в першому раунді. Більше того, поєдинок не протривав і хвилини. Через 56 секунд від початку бою Мерфі потужно влучив ногою в голову Романо, після чого той звалився на канвас октагону.

Рефері миттєво оголосив про завершення сутички, зафіксувавши перемогу Брендона нокаутом. Мерфі дав волю шаленим емоція та взявся святкувати успішний дебют під оплески глядачів. А Романо ще довго не міг піднятися на ноги, йому знадобилася допомога лікарів.

HIGHLIGHT-REEL!



Brandon Murphy wins his pro debut via KO in Round 1 (0:56)



️ @MMAjunkieJohn | @CMPunk



[ #CFFC100 | LIVE NOW | on UFC FIGHT PASS ] pic.twitter.com/xJUjMio7xL — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) September 17, 2021

Раніше ТСН Проспорт писав, що узбецький боєць знищив росіянина за 18 секунд.

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