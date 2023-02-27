Видовищний дебют Ротаня: "Олександрія" врятувала нічию в першому матчі УПЛ після зимової паузи

"Олександрія" та "Металіст 1925" зіграли внічию у перенесеному матчі шостого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Ніка" завершився з рахунком 3:3 .

Це був перший матч чемпіонату України з футболу після зимової перерви, а також дебютний для головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня на посаді керманича олександрійців.

На 7-й хвилині господарів вивів уперед Максим Третяков, але харків'яни ще до перерви відповіли голами Євгена Ткачука та Костянтина Бичека.

На початку другої половини зустрічі команда Едмара збільшила свою перевагу – відзначився Михайло Шершень.

Проте підопічні Ротаня зуміли здійснити камбек і уникнути поразки. На 68-й хвилині дубль оформив Третяков, а на 81-й нічию команді господарів приніс Богдан Кобзар.

"Олександрія" (25 очок) залишилася на п'ятому місці в УПЛ. "Металіст 1925" (19 балів) посідає сьому позицію.

У наступному матчі олександрійці 4 березня примуть лідера чемпіонату – "Дніпро-1". Харківський клуб днем пізніше проведе домашній матч із "Шахтарем".

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