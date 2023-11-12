Видовищний камбек: "Дніпро-1" розібрався з "Шахтарем" і захопив лідерство в УПЛ

Команда Юрія Максимова влаштувала холодний душ для "гірників", які нещодавно перемогли "Барселону" в Лізі чемпіонів.

"Дніпро-1" обіграв "Шахтар" у матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:3 .

"Гірники" вийшли вперед уже на п'ятій хвилині зустрічі – відзначився Данило Сікан. Наприкінці першого тайму дніпряни зуміли відігратися – після розіграшу кутового забив Едуард Сарапій.

Після перерви команді Юрія Максимова вдалося схилити шальки терезів на свою користь. Спершу на 51-й хвилині влучного удару завдав Олексій Гуцуляк, а ще через чотири хвилини Богдан Леднєв закріпив перевагу дніпровського клубу.

Додамо, що для "Шахтаря" це був перший матч після сенсаційної перемоги над "Барселоною" в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Після цього поєдинку "Дніпро-1" (30 очок) очолив турнірну таблицю УПЛ – команда Максимова на один бал випереджає "Полісся" та на три пункти "Кривбас". Своєю чергою, "Шахтар" (24 очки) посідає четверту позицію, але має два матчі в запасі.

У наступному турі чемпіонату України дніпряни 27 листопада прийматимуть "Чорноморець", а команда Маріно Пушича 24 листопада зустрінеться з "Поліссям".

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