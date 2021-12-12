Видовищний розгром: найяскравіші фото бою Ломаченко - Коммі

Український боксер зробив важливий крок на шляху до повернення титулів.

У ніч проти 12 грудня українець Василь Ломаченко одноголосним суддівським рішенням переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO.

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Суцільне домінування українського боксера протягом 12 раундів не залишило трійці суддів жодних сумнівів, хто ж був справжнім королем рингу. Нищівна звитяга нашого співвітчизника - 117:110, 119:108, 119:108.

У сьомому раунді Ломаченко відправив африканця до нокдауну, але пошкодував опонента і шляхетно не став його добивати.

До вашої уваги яскраві фотографії головного поєдинку вечора боксу, який відбувся в Нью-Йорку.

Зазначимо, що перемога над Коммі наблизила Ломаченка до бою проти Джорджа Камбососа за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. У листопаді цього року австралієць сенсаційно відібрав титули в американця Теофімо Лопеса, якому Ломаченко поступився минулого року.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ломаченка запідозрили в зраді. Василь у ринзі святкував перемогу над Коммі не з прапором України.

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