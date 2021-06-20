"Відповідь на мільйон доларів": Ломаченко назвав команду, яка виграє Євро-2020 (відео)

Легковаговик дав несподівану відповідь на актуальне запитання.

Зірковий український боксер Василь Ломаченко дав свій прогноз щодо переможця Чемпіонату Європи з футболу, який відбувається цими днями в 11 містах континенту.

В Instagram було опубліковано ролик з ексчемпіоном світу, де він відповідає на запитання, хто виграє Євро-2020. "Думаю, це повинна бути найкраща європейська збірна у світі", - сказав Василь.

Чоловік у ролику відреагував на "прогноз" Ломаченка словами: "Питання - на один мільйонів доларів і відповідь - на один мільйонів доларів".

Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

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