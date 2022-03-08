Відповів на брехню: легендарний англійський футболіст послав Лаврова слідом за російським кораблем

Гарі Лінекер демонструє солідарність з Україною, яка захищає свою землю від російських окупантів.

Легендарний форвард збірної Англії з футболу Гарі Лінекер продовжує висловлювати підтримку Україні в боротьбі з російськими загарбниками.

Напередодні міністр закордонних справ держави-агресора Сергій Лавров заявив, що "росіяни не починали війну в Україні, а лише намагаються їй запобігти". Підла брехня путінського мінісітра розлютила Лінекера і він послав його слідом за російським кораблем.

"Пішов на**й", - написав англієць у своєму Twitter, показавши солідарність з українським народом.

Раніше повідомлялося, що Лінекер серед інших зірок світового спорту розніс рішення Путіна щодо визнання Росією "ЛДНР".

"Європа на межі війни. Люди - чудові створіння. Після мільйонів років еволюції ми отримали достатньо розуму, щоб бути неймовірно тупими", - наголосив він.

"Незбагненно жорстокий. Як хтось може бути настільки злим, щоб заподіяти це своїм ближнім?", - підписав Лінекер у себе на сторінці інше відео, де показано жахливі наслідки бомбардування окупантами в Ірпені.

Incomprehensibly cruel. How can anyone be evil enough to inflict this on their fellow human beings? https://t.co/fu96JrAfTx — Gary Lineker (@GaryLineker) March 7, 2022

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