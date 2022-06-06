Відправила за кораблем: друга ракетка світу припинила співпрацю з тренером-росіянином

Естонська тенісистка Анетт Контавейт попрощалася зі своїм тренером Дмитром Турсуновим через його російське громадянство.

Росія та Білорусь майже повністю ізольовані від міжнародних спортивних змагань через повномасштабне військове вторгнення до України. Розплачуються за дії кремлівського диктатора Володимира Путіна та його посіпак як спортсмени, так і тренери.

Одна з лідерок жіночого тенісного рейтингу, естонка Анетт Контавейт вирішила завершити роботу з російським тренером через його проблеми з отриманням віз для того, щоб їздити на змагання.

"Причина в тому, що через російський паспорт йому зараз дуже складно отримати візи, він не може приїхати зі мною на багато турнірів. Я досі відчуваю, що мені потрібний тренер, який може мене постійно супроводжувати і в якого не виникає стільки проблем з отриманням віз", - цитує Контавейт Sport.err.

Естонська тенісистка також пояснила спад у своїй грі невпевненістю в тому, чи зможе її тренер поїхати з нею на наступні турніри.

У підсумку, вона вирішила вказати на двері росіянину, під керівництвом якого виграла п'ять турнірів WTA та дебютувала у першій десятці світового рейтингу.

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