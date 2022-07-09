Відправили за кораблем: Естонія не впустила російських гонщиків на чемпіонат світу з ралі

Російський гонщик Микола Грязін і його штурман Костянтин Александров не зможуть виступити на світовій першості з ралі WRC, яка відбудеться 14-17 липня в Естонії.

Естонська влада відмовила російському екіпажу у в'їзді на територію країни на тлі повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України.

Як повідомляє видання "Чемпионат", Міжнародна автомобільна федерація знехтувала санкціями проти країни-агресорки та допустила росіян до чемпіонату світу.

Однак Міністерство закордонних справ Естонії продемонструвало принципову позицію та заборонил російському екіпажу перебувати на території країни під час змагань.

Юридичним підґрунтям для заборони на в'їзд є гарантія безпеки російських гонщиків.

Зазначимо, що лідером особистого заліку пілотів WRC є Калле Рованперя з Фінляндії (145 очок). Екіпаж Грязіна перебуває на 18-му місці з 6 балами.

Нагадаємо, російського автогонщика Артема Северюхіна, який продемонстрував нацистське вітання під час церемонії нагородження, позбавили італійської ліцензії.

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