Відправили за кораблем: фанатів іспанського клубу вигнали зі стадіону за демонстрацію прапора "ДНР"

Мерзенною витівкою відзначилася група фанатів "Атлетика" з Більбао під час матчу 9-го туру іспанської Ла Ліги проти мадридського "Атлетіко".

Вони принесли на трибуни домашнього стадіону прапори "ДНР" та СРСР, які розгорнули в секторі за воротами.

insurgente.org

Це не залишилося без уваги працівників арени. Учасників ганебної акції вигнали зі стадіону в другому таймі, повідомляє insurgente.org.

Як з'ясувалося, цими уболівальниками є представники угруповання прихильників баскського клубу Inigo Cabacas Herri Harmaila, яке підтримує результати псевдореферендумів у Донецькій та Луганській областях України 2014 року.

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