Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відправили за кораблем ще раз: міжнародна федерація лижних видів спорту подовжила ізоляцію Росії та Білорусі

Дата публікації
Перегляди
374
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відправили за кораблем ще раз: міжнародна федерація лижних видів спорту подовжила ізоляцію Росії та Білорусі

Фото: Associated Press

Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) подовжила відсторонення російських та білоруських спортсменів від змагань до кінця літнього сезону.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено радою організації, а раніше представники країн-агресорів були дискваліфіковані від 1 березня після повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про це йдеться у заяві офіційного сайту FIS.

Так, питання участі росіян та білорусів у турнірах під егідою організації буде знову розглянуто восени.

"Нинішня політика, згідно з якою російські та білоруські спортсмени не можуть брати участь у жодних змаганнях FIS за межами своєї країни, залишиться в силі протягом літнього сезону. Рада повернеться до цієї теми восени з розвитком ситуації в Україні", - йдеться в офіційній заяві FIS.

Раніше розповідалося про те, що в МОК запевнили в подовженні недопуску російських та білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях.

Читайте також:

"Дикунам не місце в спорті": заслужений тренер України висловився про усунення представників країн-агресорок

Зеленський розповів, скільки українських спортсменів і тренерів загинули на війні з Росією

"Не подумав про інших людей": український олімпійський чемпіон - про обійми з росіянином на Іграх-2018 та 2022 років

Наступна публікація