Відправили за кораблем ще раз: міжнародна федерація лижних видів спорту подовжила ізоляцію Росії та Білорусі

Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) подовжила відсторонення російських та білоруських спортсменів від змагань до кінця літнього сезону.
Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено радою організації, а раніше представники країн-агресорів були дискваліфіковані від 1 березня після повномасштабного вторгнення РФ до України.
Про це йдеться у заяві офіційного сайту FIS.
Так, питання участі росіян та білорусів у турнірах під егідою організації буде знову розглянуто восени.
"Нинішня політика, згідно з якою російські та білоруські спортсмени не можуть брати участь у жодних змаганнях FIS за межами своєї країни, залишиться в силі протягом літнього сезону. Рада повернеться до цієї теми восени з розвитком ситуації в Україні", - йдеться в офіційній заяві FIS.
Раніше розповідалося про те, що в МОК запевнили в подовженні недопуску російських та білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях.
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