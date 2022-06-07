Відправили за кораблем ще раз: російським та білоруським фігуристам подовжили термін відсторонення в усіх міжнародних турнірах

Відправили за кораблем ще раз: російським та білоруським фігуристам подовжили термін відсторонення в усіх міжнародних турнірах

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) продовжив строк відсторонення російських та білоруських спортсменів від усіх міжнародних змагань.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні конгресу організації у Таїланді.

Зазначається, що члени конгреси підтвердив продовження дії комюніке №2469, в якому йшлося про відсторонення російських та білоруських спортсменів, ухваленого у квітні цього року. Санкції стосуються також офіційних осіб ISU із Росії та Білорусі. На території країн-агресорів не проводитимуться змагання під егідою організації, передає Sports.ru.

Російські фігуристи, ковзаняри та представники шорт-треку не виступають на міжнародних змаганнях з початку весни цього року. ISU продовжив рішення до подальшого повідомлення.

Усе це пов'язано з повномасштабним вторгненням до України, яке розпочалося 24 лютого. Тоді президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення атакувати українські міста ракетами та введенням військ. Білорусь ж бере участь у цій війні тим, що надала Росії свою територію задля обстрілів ракетами. Також із території Білорусі заходили російська війська.

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