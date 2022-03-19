Відправить частину доходів від матчу: тенісна асоціація США допоможе українському народу

Як прати пуховик в пральній машині з тенісними м'ячиками? / pixabay.com

Також пожертвування зроблять місцеві спонсори.

Тенісна асоціація США вирішила фінансово допомогти Україні, яка продовжує боротися з російськими окупантами.

Про це пише Washington Post.

Організація пожертвує десять відсотків доходів від продажу квитків на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти України до фонду допомоги постраждалим від вторгнення Росії в Україну.

Крім USTA додаткові пожертвування також зроблять місцеві спонсори.

Нагадаємо, що футболісти та тренери німецької Бундесліги випустили спільне відеозвернення, в якому висловили підтримку Україні через повномасштабне вторгнення Росії, а також закликали допомагати людям, які постраждали від загарбницьких дій окупантів.

Читайте також:

"Припиніть удавати, що війни немає! Росія напала на Україну": Магучіх емоційно висловилася після "золота" на ЧС

"Ми завжди знали ціну своєї свободи": Ярмоленко, Миколенко і Яремчук звернулися до українського народу (відео)

"Такий народ неможливо перемогти": відомий український футболіст висловився про війну з російськими окупантами