Відправить частину доходів від матчу: тенісна асоціація США допоможе українському народу

Також пожертвування зроблять місцеві спонсори.
Тенісна асоціація США вирішила фінансово допомогти Україні, яка продовжує боротися з російськими окупантами.
Про це пише Washington Post.
Організація пожертвує десять відсотків доходів від продажу квитків на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти України до фонду допомоги постраждалим від вторгнення Росії в Україну.
Крім USTA додаткові пожертвування також зроблять місцеві спонсори.
Нагадаємо, що футболісти та тренери німецької Бундесліги випустили спільне відеозвернення, в якому висловили підтримку Україні через повномасштабне вторгнення Росії, а також закликали допомагати людям, які постраждали від загарбницьких дій окупантів.
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