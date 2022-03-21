Відправив гумдопомогу та забрав біженців: іспанський клуб допоміг Україні під час війни з РФ

Відправив гумдопомогу та забрав біженців: іспанський клуб допоміг Україні під час війни з РФ

Каталонці долучилися до світової спільноти, яка активно підтримує українців.

Футбольний клуб "Еспаньйол" не залишився осторонь проблем українського народу, який вже понад три тижні героїчно бореться з російськими окупантами.

"Папуги" відправили до кордону з Польщею гуманітарну допомогу для України. А на зворотному шляху клубний автобус привіз до Барселони українських біженців.

"Еспаньйол" на сторінці клубу в Instagram опублікував відео, на якому прибулі українські біженці виходять з автобусу та кидаються в обійми рідних.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що понад 3 мільйони українських біженців залишили свою країну через війну, яку розв'язала Росія.

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