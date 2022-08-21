Відправив суперника у брутальний нокаут: у андеркарді бою Усик - Джошуа визначився претендент на титул росіянина (відео)

В одному з найяскравіших поєдинків в андеркарді реваншу Усик - Джошуа британець Каллум Сміт переміг француза Матьє Бодерліка в претендентській дуелі на пояс за версією WBC у напівважкій вазі.

У суботу, 20 серпня, у андеркарді реваншу чемпіона світу за версією WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа відбувся претендентський бій на пояс за версією WBC у напівважкій вазі між колишнім володарем титулу у другій середній вазі британцем Каллумом Смітом (29-1, 20 КО) та призером Олімпійських ігор французом Матьє Бодерліком (21-2, 12 КО).

Сміт відправив Бодерліка у брутальний нокаут у 4-му раунді.

Переможець поєдинку отримав статус обов'язкового претендента на пояс WBC у напівважкій вазі, яким володіє Артур Бетербієв.

До вашої уваги відео нокауту у бою Сміт - Бодерлік:

На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція другої дуелі між Усиком та Джошуа.

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