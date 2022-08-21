Відправив суперника у брутальний нокаут: у андеркарді бою Усик - Джошуа визначився претендент на титул росіянина (відео)

В одному з найяскравіших поєдинків в андеркарді реваншу Усик - Джошуа британець Каллум Сміт переміг француза Матьє Бодерліка в претендентській дуелі на пояс за версією WBC у напівважкій вазі.
У суботу, 20 серпня, у андеркарді реваншу чемпіона світу за версією WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа відбувся претендентський бій на пояс за версією WBC у напівважкій вазі між колишнім володарем титулу у другій середній вазі британцем Каллумом Смітом (29-1, 20 КО) та призером Олімпійських ігор французом Матьє Бодерліком (21-2, 12 КО).
Сміт відправив Бодерліка у брутальний нокаут у 4-му раунді.
Переможець поєдинку отримав статус обов'язкового претендента на пояс WBC у напівважкій вазі, яким володіє Артур Бетербієв.
До вашої уваги відео нокауту у бою Сміт - Бодерлік:
Callum Smith stops Matheiu Baderlique in the 4th #SmithBauderlique #UsykJoshua2 pic.twitter.com/0VCSwRTceF— #UsykJoshua2 (@RICO_Boxing1) August 20, 2022
На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція другої дуелі між Усиком та Джошуа.
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