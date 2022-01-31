Відправив у "стоячий" нокаут: японський кікбоксер здобув ефектну перемогу на першій хвилині бою (відео)

Таке побачиш не кожного дня.
Неймовірним нокаутом завершився поєдинок на турнірі з кікбоксингу К-1 Krush, який відбувся в Токіо.
Так, японський чемпіон 2018 року Касей Кондо здобув ефектну перемогу. 20-річний спортсмен нокаутував бразильця Алана Соареша, зробивши це у першому ж раунді.
Зазначимо, що бій тривав лише 40 секунд. Кондо двічі перевірив Соареша на міцність коліном, ошелешивши опонента найпотужнішими ударами. Щоразу Кондо пробивав Соареша в голову і корпус. А потім ще зачепив суперника рукавичкою, доки не втрутився рефері.
Рефері спробував достроково зупинити зустріч до того, як Соареш впаде в нокаут, і це майже вдалося. Алан, на адреналіні, стояв і дивився, як суддя сигналізує про закінчення зустрічі, а потім опустився на канвас рингу.
До вашої уваги відео з цим епізодом.
Kaisei Kondo is BACK!@K1aisei | #Krush pic.twitter.com/8Rm3mBySbI— Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) January 28, 2022
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