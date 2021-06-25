"Відправив в інший вимір": кікбоксер ледь не вилетів з рингу після божевільного удару ногою з розвороту (відео)

Ефектний фінал поєдинку перспективних бійців.
Молдавський кікбоксер Петру Морарі здобув ефектну перемогу над нідерландцем Яном Каффою в бою за титул WKU.
Поєдинок завершився достроково в четвертому раунді. Спочатку Морарі ударом з розвороту влучив у груди супернику, а через кілька секунд відправив того в жорсткий нокаут аналогічними діями тільки вже в голову Яну, який ледь не вилетів з рингу.
KNOCKOUT OF THE YEAR!— Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) June 24, 2021
In a vicious battle of young prospects, Petru Morari catches Jan Kaffa with a beautiful spinning back kick and knocks him into another dimension, capturing the WKU title in the process. pic.twitter.com/mCZIEeADz5
"Відправив суперника в інший вимір", - йдеться в коментарі до ролика.
- 22-річний Морарі завоював титул чемпіона за версією WKU. На його рахунку також 3 бої і 3 поразки у змішаних єдиноборствах.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, кікбоксер вирубив суперника божевільним ударом коліном у голову у стрибку