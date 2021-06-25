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"Відправив в інший вимір": кікбоксер ледь не вилетів з рингу після божевільного удару ногою з розвороту (відео)

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"Відправив в інший вимір": кікбоксер ледь не вилетів з рингу після божевільного удару ногою з розвороту (відео)

Скріншот відео

Ефектний фінал поєдинку перспективних бійців.

Молдавський кікбоксер Петру Морарі здобув ефектну перемогу над нідерландцем Яном Каффою в бою за титул WKU.

Поєдинок завершився достроково в четвертому раунді. Спочатку Морарі ударом з розвороту влучив у груди супернику, а через кілька секунд відправив того в жорсткий нокаут аналогічними діями тільки вже в голову Яну, який ледь не вилетів з рингу.

"Відправив суперника в інший вимір", - йдеться в коментарі до ролика.

  • 22-річний Морарі завоював титул чемпіона за версією WKU. На його рахунку також 3 бої і 3 поразки у змішаних єдиноборствах.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, кікбоксер вирубив суперника божевільним ударом коліном у голову у стрибку