Відправив блогера до лікарні: Джошуа потужним ударом зламав щелепу Джейку Полу

Ентоні Джошуа – Джейк Пол / © Associated Press

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа зламав щелепу відеоблогеру Джейку Полу, нокаутувавши його в поєдинку, який відбувся в ніч проти 20 грудня в Маямі (США).

Про це американский шоумен повідомив після бою на своїй сторінці в Instagram.

Пол вирушив до лікарні, де зробив рентгенівський знімок, який показав, що у нього зламана щелепа у двох місцях.

Сам Джейк з оптимізмом прокоментував серйозну травму, пожартувавши, що вже за десять днів хоче битися проти іншого ексчемпіона світу Сауля "Канело" Альвареса.

"Перелом щелепи в двох місцях. Дайте мені Канело через 10 днів", – написав Пол.

Зламана щелепа Джейка Пола / instagram.com/jakepaul

Нагадаємо, Джошуа нокаутував Пола у шостому раунді, до цього тричі відправивши його у нокдаун.

Для 36-річного британця це 29-та перемога на професійному рингу (26 – нокаутом) за 4 поразок, дві з яких він зазнав від українця Олександра Усика.

Ей Джей повернувся на ринг вперше від вересня минулого року, коли він нокаутом програв Даніелю Дюбуа.

Поразка від Джошуа стала для 28-річного Пола лише другою у професійному боксі. Вперше шоумен програв у лютому 2023 року Томмі Ф'юрі, молодшому зведеному брату ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі. Також Джейк здобув 12 перемог (7 – нокаутом).

У попередньому бою Пол у червні цього року одноголосним рішенням суддів здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Перед цим зірка YouTube у листопаді минулого року здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.