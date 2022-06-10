Відпустили з Нацгвардії: капітан збірної України з біатлону приєднався до команди на зборах

Відпустили з Нацгвардії: капітан збірної України з біатлону приєднався до команди на зборах

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний розпочав підготовку до наступного сезону.

Капітан чоловічої збірної України з біатлону приєднався до національної команди "А" на зборах у Сянках.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Чоловіча збірна України з біатлону 29 травня розпочала підготовку до змагального сезону-2022/23 в місті Сянки, що на Львівщині. Однак Підручний разом із командою туди не вирушив, оскільки продовжував нести службу у лавах Нацгвардії.

Пізніше Міністерство молоді та спорту України змогло узгодити процес звільнення біатлоніста з лав Національної Гвардії для відновлення тренувань та підготовки до нового сезону.

Всього на зборах у команді "А" перебувають дев'ять біатлоністів. Після приїзду Підручного наша чоловіча команда готується до нового сезону в повному складі.

Чоловіча команда: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима, Тарас Лесюк і Денис Насико

Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима, Тарас Лесюк і Денис Насико Жіноча команда: Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос

Нагадаємо, раніше Підручний повідомляв, що планує балотуватися на посаду президента Федерації біатлону України.

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