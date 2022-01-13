Відпустка закінчилася: футболісти "Шахтаря" пройшли медобстеження перед турецькими зборами

Підопічні Роберто Де Дзербі невдовзі розпочнуть підготовку до весняної частини сезону.
Донецький "Шахтар" вийшов із відпустки. Після коротких зимових канікул гравці "гірників" 13 січня зібралися в одній зі столичних клінік для проходження медобстеження.
Про це повідомив офіційний сайт "помаранчево-чорних".
Першими пройти планову перевірку здоров'я приїхали вісім футболістів "гірників": Тимур Пузанков, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Віктор Корнієнко, Артем Бондаренко, Михайло Мудрик, Георгій Судаков та Данило Сікан.
У п'ятницю та суботу медичне обстеження пройдуть ще дві групи гравців донецького клубу. А в неділю, 16 січня, команда Роберто Де Дзербі полетить на перший тренувальний збір до Туреччини.
Команда возвращается! Зимний отпуск подошел к концу.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 13, 2022
Сегодня первая группа игроков прошла медосмотр в клинике «Добробут».
Смотрите большой фоторепортаж ⬇https://t.co/ZAOIPctqlS#Shakhtar pic.twitter.com/fL8rh4gCOq
- "Шахтар" завершив осінню частину УПЛ лідером турнірної таблиці. "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали.
- У першому матчі після зимової паузи підопічні Роберто Де Дзербі 26 лютого в Харкові зіграють з "Металістом 1925".
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