Відреагували на ганебне рішення: УАФ звернулася до УЄФА щодо турніру в Росії

Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до УЄФА з вимогою пояснити ситуацію щодо можливого проведення турніру серед юнаків у російському Волгограді.

В УАФ вимагають від УЄФА конкретики щодо цього питання. У разі підтвердження цього турніру в Росії, УАФ вважає, що УЄФА та ФІФА порушують рішення виконавчого комітету УЄФА та Ради ФІФА щодо бану російських команд та заборони на проведення заходів у країні-агресорці.

"Якщо зазначена заява РФС відповідає дійсності, цей турнір стане першим міжнародним заходом, проведеним у країні-агресорі з початку війни в Україні, засудженої всім цивілізованим світом, і фактично буде порушенням санкцій, справедливо накладених ФІФА та УЄФА на Росію. Щиро віримо, що згадана вище заява РФС неправдива, і звертаємося за підтвердженням цього", – йдеться у повідомленні.

Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Зокрема, російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Згодом УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним РФ, заборонивши росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23. Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА.

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