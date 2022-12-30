Відрізані від цивілізації: у РФ провалився план "втечі" з УЄФА та переходу до Азійської конфедерації

Російський футбольний союз (РФС) не ухвалив рішення щодо виходу з УЄФА та переходу до Азійської футбольної конфедерації.

Про це повідомляють російські ЗМП (засоби масової пропаганди – прим.).

Держава-окупантка збиралася вийти з УЄФА і таким чином обійти усунення від міжнародних турнірів та взяти участь у азійському відборі до чемпіонату світу 2026 року, який відбудеться в США, Мексиці та Канаді.

Однак навряд чи такий крок допоможе окупантам. Навіть у разі переходу до Азійської конфедерації ФІФА не може пообіцяти російській збірній допуск до ЧС, поки країна веде загарбницьку війну проти України.

"Одна з причин, чому вирішили не переходити до Азії – відсутність гарантії включення нас до відбору? Так, нам ніхто цього не гарантує. Таку гарантію нам може дати лише ФІФА. Ми могли перейти, але не потрапити до відбору. Хоч Азія, як і раніше, готова нас прийняти. Гарантійні листи не ухвалені, але підстав не довіряти немає", – сказав президент РФС Дюков.

Відсторонення Росії від міжнародного футболу

Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Зокрема, російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Згодом УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним РФ, заборонивши росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23. Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА.

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