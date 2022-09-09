Відрізав команду суперника одним пасом: український воротар віддав гольову передачу через все поле в Лізі Європи (відео)

29-річний Коваль, який виступає за молдавський "Шериф", віддав гольову передачу у виїзному протистоянні з кіпрською "Омінією", за яку грає українець - Роман Безус.

Зазначимо, що це сталося вже на другій хвилині протистоння. Далеке вибивання від Коваля перетворилось в асист на нігерійця Рашида Ібрагіма Аканбі, який став автором першого голу у зустрічі.

Сам поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь "Шерифа". По перерві Шериф подвоїв перевагу завдяки точному удару з пенальті від Іяї Білів Атьємвена – 0:2. А вже після екватора зустрічі третій гол у ворота "Омонії" забив Мухамед Діоп.

До вашої уваги відеоогляд гри між "Омонією" та "Шерифом". Пас Коваля можна побачити, починаючи від 0:25.

Що стосується Безуса, то він з'явився у грі на 81-й хвилині.

У іншому матчі цієї групи іспанський "Реал" Сос'єдад мінімально здолав на виїзді англійський "Манчестер Юнайтед" (1:0);

У 2-му турі "Шериф" удома прийматиме "червоних дияволів", а "Омонія" зустрінеться в гостях із "Реалом". Обидві ці гри відбудуться в четвер, 15-го вересня.

Додамо, що Коваль приєднався до "Шерифа" в середині серпня 2022 року. До переїзду у Молдову українець пограв за "Оденсе" (Данія), "Депортіво" (Іспанія) та "Аль-Фатех" (Саудівська Аравія). Також на його рахунку виступи за київське "Динамо", ужгородську "Говерлу" та запорізький "Металург", вихованцем якого він і є. Коваль перейшов у "Шериф" на правах вільного агента, тому дістався новому клубу абсолютно безкоштовно. Наразі на його рахунку три матчі, у яких він пропустив три голи.