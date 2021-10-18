Відроджений "Металіст" Ярославського зазнав першої поразки в Чемпіонаті України

Востаннє харків'яни програвали ще влітку 2020 року.

Харківський "Металіст" у рамках 14 туру Першої ліги України несподівано зазнав поразки на виїзді від "Агробізнеса" з рахунком 1:2 .

Рахунок було відкрито вже на п'ятій хвилині - автором забитого голу став гравець господарів Руслан Черненко. Утім, вже за сім хвилин харків'яни зуміли відновити паритет у цьому протистоянні - відзначився Олександр Мізюк.

Здавалося б, що це початок чергового разгрому для "Металіста", але склалося все трохи інакше. На 24 хвилині футболіст "Агробізнеса" Ігор Бойчук точним ударом приніс своїй команді несподівану перемогу.

Таким чином, поступившись "Агробізнесу", колектив Олександра Кучера зазнав першої поразки не тільки в цьому сезоні в рамках внутрішньої першості, але й загалом після свого повернення на професійний рівень, адже минулий сезон у Другій лізі тоді ще "Метал" пройшов без поразок.

Зазначимо, що востаннє "Металіст" програвав ще 29 серпня 2020 року, коли в рамках 1/64 фіналу Кубка України поступився "ВПК-Агро" (1:3). Загалом, безпрограшна серія "жовто-синіх" у Другій та Першій лігах тривала цілих 35 поєдинків.

Попри поразку, "Металіст" впевнено очолює турнірну таблицю Першої ліги. Після 14 турів у їхньому активі 35 балів, що на сім більше, ніж у другого "Кривбаса";

"Агробізнес", своєю чергою, набрав 12 пунктів та піднявся на 13 місце.

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