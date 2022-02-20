Відродження інтриги в АПЛ: "Ліверпуль" наблизився до лідера, "Арсенал" і "Челсі" перемогли (відео)

Відродження інтриги в АПЛ: "Ліверпуль" наблизився до лідера, "Арсенал" і "Челсі" перемогли (відео)

Гонитва за чемпіонством стає все більш запеклою.

У суботу, 19 лютого, відбулася низка матчів 26-го туру англійської Прем'єр-ліги.

"Ліверпуль" на домашній арені обіграв "Норвіч" - 3:1 . "Канарки" несподівано відкрили рахунок на початку другого тайму - відзначився Мілот Рашица. Проте далі команда Юргена Клоппа тричі вразила ворота суперника - голи до свого активу записали Садіо Мане, Мохамед Салах і зимовий новачок "червоних" Луїс Діас.

Огляд матчу

Таким чином, "мерсисайдці" скористалися "подарунком" від "Манчестер Сіті", який програв "Тоттенгему" (2:3). "Ліверпуль" (57 очок) скоротив відставання від команди Хосепа Гвардіоли, яка лідирує в турнірній таблиці, до 6 пунктів. Також "червоні" мають одну гру в запасі. "Норвіч" - останній з 17 балами.

Лондонський "Арсенал" вдома переміг "Брентфорд" - 2:1 . На старті другого тайму "канонірів" вивів уперед Еміл Сміт-Роу, а на 79-й хвилині Букайо Сака зміцнив перевагу господарів. "Бджоли" відповіли лише голом Крістіана Нергора в компенсований час.

Огляд матчу

"Арсенал" продовжує боротися за зону Ліги чемпіонів. Наразі "гармаші" йдуть шостими з 42 балами, але вони зіграли на два поєдинки менше, ніж "Манчестер Юнайтед", який замикає топ-4 з 43 очками. "Брентфорд" - 14-й із 24 пунктами.

Сусіди "канонірів" за містом - "Челсі" - на виїзді здолав "Крістал Пелес" з рахунком 0:1 . Перемогу "синім" приніс гол Хакіма Зієша за хвилину до кінця основного часу.

Огляд матчу

Підопічні Томаса Тухеля закріпилися на третьому місці в АПЛ із 50 очками. "Орли" посідають 13-ту сходинку, маючи у своєму активі 26 балів.

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