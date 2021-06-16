Відродження "Металіста": виконком УАФ схвалив перейменування ФК "Метал"

Легендарний клуб повертається на футбольну мапу України.

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) дав дозвіл на перейменування футбольного клубу "Метал" в "Металіст". Таким чином, харківський клуб повернув собі історичну назву.

За відповідне рішення проголосували всі присутні 34 члени виконкому УАФ.

Про це йдеться в заяві Олександра Ярославського на офіційному сайті харківського клубу.

"Любі друзі! Як я і обіцяв, ми відроджуємо наше улюблене "Металіст" з усією можливою і неможливою швидкістю. Спочатку повернули свою символіку, а сьогодні за рішенням виконкому УАФ - і історичну назву клубу.

Справжній "Металіст" не може пасти задніх, він зобов'язаний захищати честь Харкова в національній першості, честь Харкова і України в єврокубках. Бовтатися внизу турнірної таблиці, в зоні вильоту він не може!

Тому який "Металіст" справжній, а який підробка, фейк, покаже рахунок на табло. Але це справа майбутнього. Поки ми працюємо, нас ніхто не зупинить і перемога буде за нами, за Харковом і харків'янами. Тільки Харків, тільки перемога!", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, у 2012 році Ярославський продав "Металіст" Сергію Курченку, який зараз переховується.

"Металіст" який зараз переховується. У 2016-му клуб припинив своє існування через борги, що утворилися.

У серпні того ж року в Харкові з'явився новий клуб "Металіст-1925", який у сезоні-2021/22 дебютує в УПЛ.

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