Відростив вуса: футболіст збірної України Малиновський здивував зміною іміджу

Тепер Руслана можна не впізнати.

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський наважився змінити власний зовнішній вигляд.

28-річний футболіст вирішив відростити вуса. Доповнили оновлений образ Руслана сонцезахисні окуляри.

Відповідне фото, зроблене в автомобілі, гравець опублікував у сторіз Instagram.

"Buongiorno" (італійською - "Добрий день"), - підписав знімок Малиновський.

instagram.com/malinovskyi_18/

У нинішньому сезоні на рахунку Малиновського 23 матчі за італійський клуб у всіх тунірах, 6 голів і 2 асисти.

Руслан не виходив на поле від 9 січня, оскільки запізно почав вакцинуватися і не мав права брати участь у матчах через новий COVID-протокол в Італії.

Очікується, що в неділю, 6 лютого, Малиновський зможе нарешті повернутися до гри в домашньому поєдинку Серії А проти "Кальярі".

Після 22 зіграних матчів "Аталанта" посідає четверте місце в таблиці Серії А, маючи у своєму заліку 43 пункти. Лідирує в чемпіонаті з 53 очками "Інтер".

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