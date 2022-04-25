"Відсиджуватися не буду": відомий тенісист Стаховський виїхав з України до Будапешта

"Відсиджуватися не буду": відомий тенісист Стаховський виїхав з України до Будапешта

Український тенісист Сергій Стаховський повідомив, що тимчасово залишив територію України.

Від початку повномаштабного вторгнення російських військ до України 36-річний спортсмен повернувся на батьківщину та вступив до тероборони Києва.

Зараз же Стаховський вирішив поїхати до угорської столиці Будапешта, де він мешкав разом зі своєю сім'єю. Тенісист розповів, що його перевели до резерву ЗСУ. У разі необхідності він готовий знову повернутися та захищати рідну землю від окупантів.

"Я повернувся до Будапешта. Мені запропонували контракт на 12 місяців у ЗСУ. Я був під Харковом, був під Ізюмом минулого тижня. Я бачив достатньо мотивованих військових, які знають, що вони роблять.

Чесно кажучи, з автоматом в руках у вуличних умовах я ще адекватно уявляв, що буду робити. А от в умовах польових бойових дій я взагалі не дуже добре себе уявляю. Мене перевели до резерву, не прибрали - будь-якої миті мене можуть повернути, я особливо відсиджуватися не буду", - сказав Сергій в інтерв'ю YouTube-каналу ЧестнОК.

Раніше повідомлялося, що бронзовий призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна залишив територію України. Каратист, який захищав батьківщину в лавах ЗСУ, вирушив на турнір до Португалії.

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