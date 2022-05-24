Відсилання до війни в Україні: УЄФА презентував м'яч фіналу Ліги чемпіонів (фото)

Відсилання до війни в Україні: УЄФА презентував м'яч фіналу Ліги чемпіонів (фото)

Європейський футбольний союз (УЄФА) представив м'яч, яким зіграють у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Англійський "Ліверпуль" і мадридський "Реал" визначатимуть володаря трофею м'ячем, який присвячений повномасштабній війні, яку Росія розв'язала проти України.

Дизайн м'яча виконаний у біло-сріблястій гамі кольорів. На ньому українською та англійською мовами написано слово "мир/peace".

Цей спеціальний м'яч для фіналу Ліги чемпіонів розробила компанія Adidas. Після матчу м'яч виставлять на благодійний аукціон, а виручені кошти будуть спрямовані до фонду допомоги біженцям.

THE CHAAAAAAAAAMPIONS​

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We proudly present the official match ball for the final of the UEFA @ChampionsLeague. pic.twitter.com/3lMQOwM5Q2 — adidas Football (@adidasfootball) May 24, 2022

Фінальний поєдинок Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Реалом" відбудеться в суботу, 28 травня, на арені "Стад де Франс" у Парижі.

Початок гри - о 22:00 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.

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