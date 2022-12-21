Відставка керівництва не допомогла: гранд Серії А можуть викинути з єврокубків

Європейський футбольний союз (УЄФА) може дискваліфікувати туринський "Ювентус" з єврокубків.

Про це пише Gazzetta dello Sport.

Зазначається, що це станеться, якщо прокуратура Турину доведе факт фінансових правопорушень у діяльності клубу в останні декілька років. "Ювентус" підозрюють у завищенні сум трансферів та махінаціях із зарплатами гравців.

У цій ситуації розслідування УЄФА опиратиметься саме на висновки місцевих органів.

Водночас, за інформацією джерело зазначає, що санкції залежатимуть від ступеня порушення законів. Туринська команда може бути як і попереджена або оштрафована, так і зовсім відсторонена від міжнародних змагань під егідою союзу.

Нагадаємо, що наприкінці листопада керівництво "Ювентуса" залишило свої посади у повному складі після звинувачень у фінансовому шахрайстві.

"Ювентус" посідає третє місце у Серії А, відстаючи від лідера "Наполі" на 10 очок. Наступний офіційний поєдинок команди відбудеться у середу, 4 січня. Туринці визначать сильнішого з "Кремонезе".

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