"Відставка керівництва не погасить скандал": українських спортсменів можуть усунути від міжнародних змагань

"Відставка керівництва не погасить скандал": українських спортсменів можуть усунути від міжнародних змагань

Ексміністр молоді та спорту України Ігор Жданов вважає необхідним ухвалення нового антидопінгового закону.

Член ради засновників Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), колишній міністр молоді та спорту України Ігор Жданов прокоментував інформацію, що Національний антидопінговий центр України (НАДЦ) було звинувачено в маніпуляції з допінг-пробами.

На своїй сторінці у Facebook він опублікував допис, в якому заявив, що тепер українським спортсменам загрожує відсторонення від міжнародних змагань.

"Швидше за все, WADA розпочне процес відповідності України вимогам Антидопінгового кодексу. Це наслідок грубого порушення антидопінгового законодавства керівництвом Національного антидопінгового центру. Це може призвести до усунення українських спортсменів від міжнародних змагань. Відставка керівництва НАДЦ навряд чи зможе погасити цей скандал.

Головне завдання влади, і зокрема Міністерства молоді та спорту, не на словах, а реальними справами забезпечити реалізацію дієвої та ефективної антидопінгової політики, розпочати важкий, але необхідний діалог із WADA, ухвалити нову редакцію відповідного міжнародним вимогам антидопінгового закону, що лежить вже декілька років під сукном у міністерстві.

Швидше за все, українське питання буде розглянуте на засіданні Виконавчого комітету WADA 24 листопада у Парижі", - написав Жданов.

Скоріше за все, ВАДА розпочне процес щодо відповідності України вимогам Антидопінгового кодексу. Це наслідки грубого... Опубліковано Ігором Ждановим Середа, 27 жовтня 2021 р.

Раніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що після того, як WADA опублікувало звіт про порушення з боку НАДЦ міжнародних стандартів тестування спортсменів, директор Національного антидопінгового центру України Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку.

У чому саме WADA звинувачує НАДЦ України

Згідно з результатами розслідування WADA, яке розпочалося у 2019 році та тривало упродовж двох років, упродовж 9 років (починаючи від 2012 року) Національний антидопінговий центр України завчасно повідомляв спортсменів про те, що найближчим часом до них прибудуть допінг-офіцери для взяття проб у позазмагальний період.

Під час операції "Геркулес" було знайдено докази, що у 2021 році Національний антидопінговий центр свідомо повідомив про шість проб, взятих у змагальний період, як про тести, які були здані у позазмагальний період, порушуючи різні статті всесвітнього антидопінгового кодексу.

У WADA пояснили, що це важливо, оскільки деякі речовини заборонені лише у змагальний період. Таким чином, позитивний тест може бути помилково класифікований як негативний, і в результаті спортсмен може уникнути покарання за порушення антидопінгових правил.

Звіт WADA щодо НАДЦ України не є остаточним, розслідування триватиме. Представники операції "Геркулес" вжили усіх необхідних кроків та передали зібрану інформацію для вивчення відповідним інстанціям.

Щодо Національного антидопінгового центру України було розпочато процес відповідності, згідно з положенням міжнародного стандарту, який було підписано сторонами.

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