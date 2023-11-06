"Відставка – ознака мужності, а не боягузтва": Луческу спростував інформацію про завершення кар'єри

Колишній головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу детально прокоментував своє рішення подати у відставку з посади керманича "біло-синіх".

78-річний румунський фахівець розповів про причини, які спонукали його залишити "Динамо", а також спростував інформацію про те, що остаточно вирішив завершити тренерську кар'єру.

"Звідки взялася інформація про завершення кар'єри? Від команди. Я не знаю, як це було інтерпретовано. Я ніколи цього не казав. Я пішов лише з команди.

Була делікатна ситуація. Місяць тому ми на 6 очок випереджали "Шахтар" і прямували до чемпіонства. Біда полягала в тому, що травмувався Ярмоленко. Йому довелося зробити операцію в Барселоні. Він відновлюватиметься чотири місяці. Він був єдиним досвідченим гравцем, який міг перенести ідеї тренера на поле.

Без такого гравця дуже важко керувати командою. Коли у вас більше таких гравців, це навіть краще. Я втратив його. У кожній грі у нас був втрачений один гравець. Одного разу на останніх хвилинах ми пропустили два безглуздих голи. У нас дуже молодий захист, це нормально.

Вони скуті. У футболі такі явища трапляються, в таких випадках ти не знаєш, що робити. Ми програли три гри поспіль. За тих умов я взяв на себе повну відповідальність і сказав, що це нормально. За результат завжди відповідає тренер. Я буду тим, хто піде у відставку і певним чином врятує команду.

На гравців був би неймовірний тиск. Я все це взяв на себе. Я більше думав про це. Декілька разів я зустрічався з президентом і казав йому, що хотів би піти, тому що тут і так дуже складно з такими умовами. Не обов'язково через те, що ми граємо без глядачів. Найжахливіше, що ти граєш під тиском війни.

Десь два рази було так, що ми залишали поле і йшли до укриття. Я залишався на полі. Зупинялися матчі, ти годину вештаєшся біля кабінок і чекаєш, коли вимкнеться сирена. Коли лунає сигнал тривоги, ви змушені зупинити гру. Це не футбол, який сприяє продуктивності. Тому я вважаю, що гравці заслуговують оплесків. Люди живуть не тільки божевіллям війни і нещастям, їм потрібна і частка душі, щоб хоч якось потішити себе. Для них футбол означає багато. Не думаю, що є ближчий до душ людей спорт, ніж футбол.

Через деякий час все заспокоїлося. Українці досягли дуже високого рівня перехоплення ракет. Кілька разів пролітали, падали на великій відстані. Я ухвалив таке рішення. Президент був певним чином засмучений, тому що він цього не очікував. Я не давав йому знати, бо не хотів, щоб він спробував змінити мою думку.

Я вважаю, що ми зробили хорошу справу. Команда грає добре, в матчі з "Шахтарем" ми домінували, у нас було багато моментів. Дитяча помилка в центрі захисту призвела до пропущеного голу. Тренер повинен мати мужність відповідальності. Непросто йти у відставку – це ознака мужності, а не боягузтва. Ніхто не хотів би здаватися.

Я все ще в Україні. Через день-два я повернуся додому. Я думаю, що я буду робити. Приїду на дачу, приїду додому, подивлюся, як там. Зараз фізично почуваюся добре. Здоров'я мені дозволяє продовжувати.

Молоді гравці, ще раз кажу. Багато молодих гравців. Найстаршому гравцеві в резервному списку було 28 років. Решта – 17, 18 років. Це нещастя принесла війна. Багато хто пішов. Виїхали навіть українці, які мали певний досвід. За два роки ми втратили 14 гравців", – цитує Луческу видання Fanatik.

Нагадаємо, Луческу повідомив про свій відхід з "Динамо" після поразки від донецького "Шахтаря" (0:1) в домашньому матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Мірча очолив "Динамо" влітку 2020 року і вже дебютного сезону виграв з киянами чемпіонат, Кубок і Суперкубок України, а також вивів команду до групового раунду Ліги чемпіонів.

Контракт румунського фахівця з "біло-синіми" був розрахований до літа 2024 року, але Мірча ухвалив рішення достроково піти зі своєї посади.

Після відставки Луческу "Динамо" призначило виконувачем обов'язків головного тренера Олександра Шовковського, який від січня 2023 року працював асистентом Мірчі в київському клубі.

У наступному матчі "біло-сині" під керівництвом СаШо 12 листопада на виїзді зустрінуться з "Кривбасом" в рамках 14-го туру УПЛ. Наразі кияни посідають восьме місце в чемпіонаті України, набравши 16 очок після десяти поєдинків.

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