"Відсторонення є постійним": у Міжнародній організації з фігурного катання гідно відповіли на нікчемну претензію з боку РФ

Так, нещодавно Тутберідзе виступила проти розіграшів трофеїв та оновлення рейтингів, якщо там не беруть участі спортсмени з РФ.

У коментарі пропагандистському інформаційному агентству "Р-Спорт" ISU вирішили розставити всі крапки над "і" щодо цього запитання.

"Згідно з одноголосним рішенням конгресу ISU, відсторонення є постійним. Ці рішення не є ні санкцією, ні дисциплінарним заходом, ні рішенням про непридатність, а прийняті виключно в інтересах безпеки учасників та цілісності змагань.

Рішення ISU щодо світового рейтингу та світового заліку також має постійну силу і буде застосовуватись протягом сезону-2022/23, як і статут та загальні правила ISU, а також спеціальні регламенти та технічні правила", - йдеться в заяві Міжнародного союзу ковзанярів.

Нагадаємо, ISU на початку березня відсторонив спортсменів із Росії та Білорусі від змагань. У червні дискваліфікація була подовжена. Окрім того, у Росії відібрали право проведення етапу Гран-прі з фігурного катання.

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