Відступати нікуди: Боснія і Герцеговина посунула Україну на третє місце у відбірковій групі ЧС-2022

Відступати нікуди: Боснія і Герцеговина посунула Україну на третє місце у відбірковій групі ЧС-2022

Команда Івайло Пєтєва впевнено обіграла Казахстан.

Збірна Боснії Герцеговини перемогла команду Казахстану в матчі 7-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. Зустріч на "Астана Арені" в Нур-Султані завершилася поразкою господарів з рахунком 0:2.

Героєм поєдинку став нападник бельгійського "Ейпена" Смаїл Превляк, який оформив дубль, відзначившись на 25-й і 66-й хвилинах.

Це перша перемога балканців у відборі на мундіаль у Катарі. Боснія і Герцеговина набрала 6 очок і вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи D. Україна з 5 балами посідає третю позицію, випереджаючи за додатковими показниками Фінляндію.

Сьогодні команда Олександра Петракова на виїзді зіграє проти Фінляндії. Початок гри - о 19:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Фінляндія - Україна.

Після гри з Фінляндією, збірна України 12 жовтня зіграє ще один поєдинок відбору на світову першість - вдома з Боснією та Герцеговиною . Цей матч відбудеться у Львові. Казахстан в цей же день вдома прийматиме Фінляндію.

. Цей матч відбудеться у Львові. Казахстан в цей же день вдома прийматиме Фінляндію. Заключний матч групового етапу кваліфікації ЧС-2022 українська збірна проведе 16 листопада в гостях також проти команди Боснії та Герцеговини. У цей же день Фінляндія прийматиме Францію.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання