Відтепер лише рідною: клуб УПЛ покарали за інтерв'ю російською мовою

У "Вересі" швидко відреагували на цю ситуацію.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ оштрафував "Верес", повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Причина – порушення регламенту змагань щодо надання флеш-інтерв'ю футболістами на державній мові, яке було зафіксовано після матчу 17-го туру УПЛ "Верес" – "Динамо".

Верес повідомив, що відтепер і далі представники клубу даватимуть інтерв‘ю та коментарі для ЗМІ лише українською мовою. Для тих футболістів, або інших працівників клубу, які володіють державною мовою на недостатньому на їхню думку рівні - клуб готовий організувати курси із вивчення української.

"Моя особиста позиція така, що якщо футболіст має український паспорт – публічні інтерв'ю, коментарі офіційному мовнику, представникам ЗМІ – він має давати українською мовою. Я також розумію, що є футболісти, які погано знають українську. Зараз уже є тенденція, що їм навіть трохи соромно. Інформаційні повідомлення для преси від працівників клубу мають бути українською мовою", – зазначив президент клубу Іван Надєїн.

Також наголошується, що це рішення не стосується представників клубу, які є громадянами інших держав.

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