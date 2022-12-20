"Відверто проросійська організація": у "Шахтарі" розкритикували ФІФА за потурання агресорам

Палкін розкритикував футбольних чиновників.
Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін розкритикував Міжнародну федерацію футболу (ФІФА). На його думку, рішення про заборону президенту України Володимиру Зеленському виступити із закликом до миру на фіналі чемпіонату світу-2022 демонструє проросійську спрямованість організації.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Чемпіонат світу з футболу в Катарі ще раз показав усю сутність ФІФА – це відверто проросійська організація, яка не соромиться підтримувати Росію, хоч і намагається робити це приховано", – заявив він.
За словами Палкіна, українці не змогли "насолодитися атмосферою футбольного торжества", адже організатори турніру не пропускали їх до Катару.
"Ще в жовтні влада Катару перестала пропускати українців у свою країну. Нашим уболівальникам не видавали дозвіл на в'їзд і не дозволяли оформити Hayya Card – персоніфікований документ, за яким можна потрапити на матчі чемпіонату світу. Потрібно було подати заявку, але рішення не ухвалювалося. У той час як росіяни отримували карту за один день", – заявив він.
Функціонер нагадав, що твердження "спорт поза політикою" – хибне.
"Футбол поза політикою? Але ж війна – це не політика, це загибель сотень тисяч людей, зруйновані будинки й долі. Але за час чемпіонату світу в Катарі ФІФА жодного разу не звернула увагу світу на геноцид українців. ФІФА ставить на межу виживання українські клуби, думаючи лише про заробітки агентів, не поважає українських уболівальників, створюючи їм перешкоди в перегляді матчів, і за першої нагоди підіграє Росії", – пише він.
Палкін закликав до трансформації головного футбольного органу світу.
"ФІФА із суто політичної, має трансформуватися в більш професійну організацію - коли в основі ухвалення рішень мають бути насамперед цінності, а не політичні та економічні інтереси окремих країн та їхніх представників", – підкреслив він.
Нагадаємо, що ФІФА відмовилася показати звернення українського президента до всього світу з меседжем миру, назвавши його "занадто політичним". Це викликало гостру реакцію в Офісі президента:
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