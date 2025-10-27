"Від'ї**сь": зірковий футболіст "Реала" влаштував істерику через заміну в Ель Класико

Вінісіус Жуніор / © Associated Press

Реклама

Зірковий вінгер мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор влаштував істерику під час матчу 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26 проти "Барселони".

На 72-й хвилині поєдинку, за рахунку 2:1 на користь "вершкових", головний тренер команди Хабі Алонсо вирішив замінити Вінісіуса на Родріго.

Це викликало бурхливу реакцію в 25-річного бразильця, який почав висловлювати незгоду з рішенням тренера: "Я? Містере? Я?", – дивувався Вінісіус, повідомляє Marca.

Реклама

Своєю чергою, Алонсо закликав вінгера швидше залишати поле: "Давай, Віні, б*я".

Після цього Вінісіус проігнорував рукостискання тренера, а проходячи повз, продовжив обурюватися: "Завжди я. Я йду з команди. Краще піду, я піду" та попрямував одразу до роздягальні, але за кілька хвилин все ж повернувся на лавку для запасних.

Крім того, AS зазначає, що Вінісіус також вигукував португальською: "¡Vai tomar no culo!". Цей вираз має декілька значень, зокрема "пішов ти на**й" чи "від'ї**сь".

Зазначимо, що цього сезону Вінісіус провів 13 матчів за "Реал" у всіх турнірах, забивши п'ять м'ячів та зробивши чотири асисти.

Реклама

Нагадаємо, "Реал" на своєму полі обіграв "Барселону" з рахунком 2:1. За "вершкових" забивали Кіліан Мбаппе і Джуд Беллінгем. Каталонці відповіли лише голом Ферміна Лопеса.

Після цієї перемоги "Реал" (27 очок) зміцнив своє лідерство в Ла Лізі. "Барселона" (22 бали) залишилася на другому місці.

Раніше повідомлялося, що український воротар "Реала" Андрій Лунін отримав червону картку в Ель Класико, не виходячи на поле.

Під завісу матчу з "Барселоною" українець у технічній зоні взяв участь у сутичці з гравцями каталонського клубу. "Вершкові" збираються оскаржити вилучення Луніна, оскільки вважають, що він захищав Вінісіуса Жуніора від агресії з боку лавки запасних "синьо-гранатових".