Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відзначилася у ривку: українка виборола "бронзу" на ЧС-2022 з важкої атлетики

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
Перегляди
157
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відзначилася у ривку: українка виборола "бронзу" на ЧС-2022 з важкої атлетики

facebook.com/uwf.net.ua/

Україна здобула першу медаль світової першості з важкої атлетики.

Українка Каміла Конотоп виборола малу бронзову нагороду на чемпіонаті світу-2022 з важкої атлетики, що стартував у столиці Колумбії – Боготі.

21-річна спортсменка, що виступає у ваговій категорії до 59 кг, показала третій результат у ривку – 102 кг.

У поштовху Каміла зуміла зафіксувати 121 кг, і набравши в сумі 223 кг, посіла шосте підсумкове місце. До підсумкової бронзи українці забракло 8 кг. А сума чемпіонки у цій вазі колумбійки Фернанди Альварес Кайседо – 234 кг.

Зазначимо, що на світовій першості у Колумбії також виступатимуть українки Марія Гангур (64 кг), Ірина Деха (81 кг), Аліна Марущак (81 кг) та Анастасія Манєвська (87 кг).

Нагадаємо, що українські важкоатлети Руслан Кожакін та Богдан Тараненко пропустять цей чемпіонат світу-2022 через порушення антидопінгових правил.

Читайте також:

Юнацька збірна України дізналася суперників у елітраунді відбору на Євро-2023

Український клуб зазнав розгромної поразки на старті жіночої волейбольної Ліги чемпіонів

Відомий український боксер битиметься за пояс тимчасового чемпіона світу: відомі дата та суперник

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
157
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація