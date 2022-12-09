Відзначилася у ривку: українка виборола "бронзу" на ЧС-2022 з важкої атлетики

Українка Каміла Конотоп виборола малу бронзову нагороду на чемпіонаті світу-2022 з важкої атлетики, що стартував у столиці Колумбії – Боготі.

21-річна спортсменка, що виступає у ваговій категорії до 59 кг, показала третій результат у ривку – 102 кг.

У поштовху Каміла зуміла зафіксувати 121 кг, і набравши в сумі 223 кг, посіла шосте підсумкове місце. До підсумкової бронзи українці забракло 8 кг. А сума чемпіонки у цій вазі колумбійки Фернанди Альварес Кайседо – 234 кг.

Зазначимо, що на світовій першості у Колумбії також виступатимуть українки Марія Гангур (64 кг), Ірина Деха (81 кг), Аліна Марущак (81 кг) та Анастасія Манєвська (87 кг).

Нагадаємо, що українські важкоатлети Руслан Кожакін та Богдан Тараненко пропустять цей чемпіонат світу-2022 через порушення антидопінгових правил.

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