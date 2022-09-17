Відзначився асистом: українець вдало дебютував у шотландській Прем’єр-лізі

Український форвард Микола Кухаревич дебютував за Хіберніан у шотландській Прем’єр-лізі.

У суботу, 17 вересня, "Хіберніан" здолав "Абердін" в рамках 8-го туру чемпіонату Шотландії - 3:1 .

У цьому поєдинку взяв участь український нападник Микола Кухаревич, для якого цей матч став дебютним у складі "Хіберніана".

Форвард вийшов у стартовому складі команди. На 73-й хвилині українець віддав результативну передачу на Джоша Кемпбелла, котрий встановив остаточний рахунок у матчі.

Кухаревич приєднався до команди на початку вересня на правах оренди. Українець не відразу зміг вийти на поле, очікуючи на дозвіл на роботу у Великій Британії. Права на українця належать французькому Труа,

"Хіберніан" має 11 очок та піднявся на четверте місце Прем’єр-ліги. У наступному матчі команда Кухаревича зіграє з "Рос Каунті".

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